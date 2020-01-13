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В Запорожье 14-летняя девушка родила ребенка

В Запорожье 14-летняя девушка родила ребенка
15:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Запорожской области в Мелитополе несовершеннолетняя родила здорового мальчика.

12 января 2020 года в Мелитополе Запорожской области родила одна из самых молодых мамочек за всю историю родильного дома - 14-летняя. Для медиков она оказалась не только очень молодой, но и проблемной. Доктора негодуют: всю беременность девочка избегала посещения акушера-гинеколога.

Об этом сообщает местный сайт ria-m. Мальчика весом 2,9 кг она родила сама. Молодая мама и малыш чувствуют себя хорошо. Юная роженица не местная - девочка цыганка, вместе с семьей ведет кочевой образ жизни. Медикам сообщила, что в Мелитополь они приехали из Донецкой области.

Родителей роженицы, как и отца ребенка, никто в глаза не видел. А ведь матери подростка нужно оформить опекунство на новорожденного, поскольку ее дочь - несовершеннолетняя. Заместитель главного врача Мелитопольского родильного дома Евдокия Павленко сообщила, что с момента беременности девочка находится под наблюдением соцслужб.

После выписки социальным работникам придется контролировать, как сложится судьба новорожденного.

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На все расспросы медиков подросток не отвечает. Представляется по-разному - то Марией, то Софией, ссылаясь на свою неграмотность. На вопрос, где отец ребенка, девочка ответила "У нас так все замуж выходят".

Денег на покупку принадлежностей для малыша и собственной гигиены (т.н. сумки в роддом) у роженицы нет. Врачи бьют тревогу: выписывать малыша просто некуда, поскольку место жительства мамы девочки-роженицы неизвестно.

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Запорожская область, Роды, Мелитополь, Происшествия.
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