Туризм в столице: в КГГА заговорили об активном росте дохода

Новости Украины:Доход столицы Украины от туристического сбора за 2019 год составил 63,6 миллионов гривен.

Доходы Киева от туристического сбора за 2019 год составили более 63 миллионов гривен, что почти вдвое больше по сравнению с 2018 годом, сообщила заместитель главы Киевской городской госадминистрации Марина Хонда.

"Доход от туристического сбора за прошлый год вырос на свыше 30 млн грн.. Если в 2018 году эта сумма составляла 32,9 млн грн, то за 2019 год город получил рекордные 63,6 млн грн при запланированных 35 млн. Это свидетельствует о том, что Киев становится все более интересным для туристов как из Украины, так и из-за рубежа, а также о том, что туристическая отрасль является очень перспективной для столицы", - приводит слова Хонды пресс-служба КГГА в понедельник.

По ее словам, в прошлом году больше всего иностранных туристов в Киев приехало из Беларуси, Израиля, США, Германии и Турции. Кроме того, наблюдается рост иностранных туристов из Индии, Канады и Швеции.

Согласно утвержденному Киевским горсоветом решения, ставка туристического сбора в 2019 году составила 0,4% от размера минимальной заработной платы (на 1 января 2019 года - 4173 грн) для внутреннего туризма и 1% - для въездного туризма. То есть для внутреннего туриста - 16 грн 69 коп., а для въездного - 41 грн 73 коп. в сутки.

"Средства от туристического сбора будут направлены на развитие туристической сферы в столице, создание комфортного и современного сервиса для гостей города", - отметили в КГГА.