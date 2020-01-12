Киев попал в сотню самых "умных" городов мира

Новости Украины:Город Киев вошел в топ-100 самых технологичных городов мира.

Украинская столица Киев попала в сотню самых умных городов мира. В исследовании учитывались уровень здравоохранения и безопасности, мобильность города и общественная активность.

В рейтинге Киев разместился на 92 строчке. Исследования проводили Обсерватория Smart City Центра мировой конкурентоспособности IMD и Сингапурский университет технологий и дизайна.

"Быть глобально признанным умным городом сейчас имеет решающее значение для привлечения инвестиций, создавая потенциальный "добродетельный цикл" в пользу прогрессивной группы городов, такие как Сингапур, Цюрих и Осло,"– пишет центр IMD.

Самые умные города в мире:

Сингапур;

Цюрих (Швейцария);

Осло (Норвегия);

Женева (Швейцария);

Копенгаген (Дания).

Наряду с Киевом расположились бразильский Сан-Паулу, колумбийский Медельин, южноафриканский Кейптаун и филиппинская Манила.

"Умные города растут и расцветают во всех частях мира. Экономические реалии нельзя игнорировать: города в бедных странах сталкиваются с недостатками, которые нуждаются в конкретных действиях, чтобы исправить путь к "уму", - заявил профессор Артуро Брис, директор Всемирного центра конкурентоспособности IMD.

Напомним, столица Украина оказалась на 34 позиции среди более 1000 городов мира, как один из самых больших стартап-городов.