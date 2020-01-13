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Работники коммунального полигона на Харьковщине атаковали съемочную группу

Работники коммунального полигона на Харьковщине атаковали съемочную группу
23:39 Пн, 13 Январь 2020 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины:На съемочную группу совершено нападение возле полигона промотходов в Харьковской области, решается вопрос об открытии дела.

Полиция устанавливает обстоятельства нападения на съемочную группу ТРК "Сигма", который произошел в понедельник утром во время съемки сюжета о полигоне промышленных отходов в с.Смирновка Лозовского района Харьковской области.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, о происшедшем в полицию сообщила корреспондентка телерадиокомпании, которая рассказала, что во время съемки 59-летний заведующий производством попросил группу покинуть территорию полигона и мешал проведению съемок.

"Возник конфликт, в результате которого мужчина повредил штатив от видеокамеры. Информация о происшествии внесена в Единый учета Лозовского отдела полиции. Решается вопрос о ее квалификации по Уголовному кодексу Украины и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований",- говорится в сообщении.

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Ранее в понедельник на странице ТРК "Сигма" в Facebook сообщалось, что нападение произошло за пределами полигона и компания намерена добиваться возбуждения уголовного производства и возмещения убытков, причиненных работниками полигона.

"В Смирновке работники коммунального полигона набросились на оператора за съемку за пределами их территории. Как следствие, сломанный штатив. На этот раз решили не прощать такое поведение и вызвали полицию. Будем подавать на возмещение убытков. Поврежденный штатив стоит около 30 тысяч гривен. Для тех, кто не знал, за препятствование профессиональной деятельности журналистов предусмотрена уголовная ответственность - ст. 171 УК", - говорится в сообщении.

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Харьковская область, Нападение, Нацполиция, Смирновка.
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