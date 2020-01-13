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"Это представители власти в РФ": Муж Окуевой о заказчиках ее убийства

"Это представители власти в РФ": Муж Окуевой о заказчиках ее убийства
20:17 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Адам Осмаев заявил, что по следствию нет сомнений, но есть сомнения в судебной системе, которая отпускает подозреваемых в убийствах

Муж Амины Окуевой, убитой в октябре 2017 года, Адам Осмаев заявил, что никогда не знал никого из членов преступной группы, которую подозревают в совершении убийства.

"По следствию нет сомнений, но есть сомнения в судебной системе, которая отпускает подозреваемых в убийствах", - заявил Осмаев, комментируя задержание, передает hromadske.

"Я думаю, скоро следствие предоставит информацию о заказчиках. Это представители власти в РФ", - уверен он.

Осмаев также отметил, что в течение расследования знал о происходящем не больше, чем СМИ, и поблагодарил правоохранителей за их работу.

Задержание убийц Окуевой: подробности

Как известно, вечером 30 октября 2017 года в результате расстрела из автоматического оружия неизвестными автомобиля на железнодорожном переезде у поселка Глеваха в Киевской области скончалась Окуева и получил ранение в ногу ее супруг Адам Осмаев, который находился за рулем транспортного средства. Прокуратура Киевской области зарегистрировала уголовное производство по предварительной правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного п.11 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное по заказу) УК Украины.

Организатора убийства правоохранители задержали 12 января 2019 года. Еще часть участников группы, причастной к преступлению, была разоблачена раньше.

Убийство Амины Окуевой: полиция задержала подозреваемых

"В состав группы в целом входило семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года. А сегодня оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама. Задержанный мужчина тоже является членом указанной преступной группы", - заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

В то же время подозреваемого в покушении на добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева в июне 2017 года передали в ОРДЛО в рамках обмена пленными 29 декабря 2019 года. По информации СМИ, эту информацию на пресс конференции подтвердил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

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Убийство, Адам Осмаев, Амина Окуева, Ветеран АТО, Убийство Амины Окуевой.
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