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Задержание убийц Окуевой: подробности

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Задержание убийц Окуевой: подробности
17:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Полиция

Новости Украины:В полиции заявляют, что один из задержанных за убийство Окуевой является организатором преступления.

Одним из задержанных подозреваемых в убийстве общественной активистки и военнослужащего Амины Окуевой является организатор этого преступления.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, информирует Управление коммуникации НПУ.

"Всего в состав группы входило семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года. А сегодня оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама. Задержанный мужчина тоже является членом этой преступной группы", - сказал Клименко.

По словам главы Национальной полиции, члены преступной группы обоснованно подозреваются в серии тяжких преступлений, в частности убийств.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. Кроме того, проверяется причастность задержанных к совершению других преступлений.

Как сообщалось, в воскресенье, 12 января, прокуратура Киевской области заявила о задержании подозреваемых в убийстве Амины Окуевой и покушении на убийство ее мужа Адама Осмаева.

В то же время в прокуратуре не уточнили количества задержанных.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что речь идет о "группе киллеров, которые обоснованно подозреваются в ряде убийств, в том числе и Окуевой".

По словам Авакова, ДНК одного из задержанных совпало с ДНК на оружии, брошенном на месте преступления.

Амина Окуева погибла 30 октября 2017 года, когда неизвестные возле поселка Глеваха Киевской области обстреляли автомобиль, в котором она ехала со своим мужем Адамом Осмаевым.

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Амина Окуева, Нацполиция, Игорь Клименко.
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