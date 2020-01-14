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Теракт под Волновахой: обвинительный акт передан в суд

Теракт под Волновахой: обвинительный акт передан в суд
00:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Генпрокуратура Украины передала в суд дело гражданина РФ, причастного к обстрелу блокпоста под Волновахой.

Генеральная прокуратура Украины передала в суд обвинительный акт касательно гражданина РФ, причастного к теракту под Волновахой, когда во время обстрела боевиками блокпоста Вооруженных сил Украины погибли 12 и пострадали 18 мирных жителей, пассажиров автобуса "Златоустовка – Донецк".

"Досудебное расследование в отношении гражданина РФ остановлено в связи с розыском подозреваемого. Постановлением суда предоставлено разрешение на его задержание и доставку в суд для решения вопроса о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

На данный момент предпринимаются меры, направленные на установление всех соучастников преступлений и привлечение их к ответственности.

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Уголовное дело начато по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) и ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Расследование ведет Служба безопасности Украины при процессуальном руководстве Департамента надзора в уголовных производствах касательно преступлений в условиях вооруженного конфликта и Офиса генпрокурора.

Как сообщалось, трагедия под Волновахой случилась 13 января 2015 года. В результате обстрела пассажирского автобуса погибли 12 человек, еще 18 получили ранения. Сразу после обстрела боевики сообщили, что якобы уничтожили украинский блокпост под Волновахой, где погибли 11 человек. Позже сообщение было удалено. После этого незаконные вооруженные формирования заявили, что непричастны к обстрелу автобуса под Волновахой. В то же время украинские силовики и президент Украины Петр Порошенко обвинили боевиков в гибели людей под Волновахой.

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Уведомления о подозрении в совершении тяжкого преступления гражданину России, военнослужащему ВС РФ, и гражданину Украины, причастным к совершению теракта, было направлено в марте 2017 года. Материалы по делу были переданы украинской делегации для представления в Международном суде ООН в Гааге по иску о привлечении РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины.

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СБУ, Суд, Волноваха, ОГПУ.
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