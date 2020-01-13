Крушение Боинга МАУ в Иране: СБУ начала расследование по трем статьям

Новости Украины:Главное следственное управление СБУ начало досудебное расследование в связи крушением самолета МАУ в Иране по трем статьям УК Украины.

Главное следственное управление Службы безопасности Украины по поручению Офиса генерального прокурора начало досудебное расследование в связи крушением лайнера Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" по трем статьям Уголовного кодекса Украины, сообщили в СБУ.

"СБУ по поручению Офиса генпрокурора начало расследование обстоятельств авиакатастрофы Боинга по ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного или воздушного транспорта), ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - рассказала агентству "Интерфакс-Украина" в украинской спецслужбе в понедельник.

В СБУ отметили, что на данном этапе расследования идет сбор информации.

Ранее Офис генпрокурора переквалифицировал уголовное производство в связи с авиакатастрофой с учетом данных, полученных в результате сотрудничества с международными партнерами, украинских экспертов, а также признания Ираном факта ракетного удара по украинскому самолету.

Утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. На его борту находились 176 человек, все погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технических проблем самолета. Однако утром 11 января Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был случайно сбит иранскими военными. Авиалайнер вылетел из аэропорта, а когда приблизился к засекреченной военной базе, его приняли за вражеский объект.