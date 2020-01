В Канаде почтили память погибших в авиакатастрофе самолета МАУ (Видео)

В нескольких городах Канады состоялись мероприятия по чествованию памяти 176 погибших в результате крушения самолета Boeing 737-800 компании "МАУ" в Иране, 63 среди которых были канадцами.

Об этом сообщает Громадське.

Около 2000 человек создали мемориал в актовом зале Университета Торонто. Участники мероприятия исполнили гимн Канады и самую известную патриотическую песню Ирана.

University of #Toronto Convocation Hall hosting a mourning ceremony for the victims of the #UkranianPlaneCrash . Started with national anthem of #Canada and #Iran ’s most famous patriotic song. pic.twitter.com/P88dVTP47Q

Премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд также выразил свои соболезнования семьям погибших.

"Мое сердце разрывается из-за 176 невинных душ, погибших в аварии рейса PS752. Мы все поражены и чувствуем боль иранской общины. Жители Онтарио, Канады и всего мира оплакивают погибших вместе с вами и требуют справедливости для жертв этой ужасной трагедии", — написал он в Twitter.

My heart breaks for the 176 innocent people who lost their lives on Flight 752. We have all been touched and are feeling the pain of the Iranian community. The people of Ontario, Canada, and the world mourn with you and demand justice for the victims of this terrible tragedy. pic.twitter.com/JdnjqTGwlx

— Doug Ford (@fordnation) January 12, 2020