В Канаде почтили память погибших в авиакатастрофе самолета МАУ (Видео)

Новости мира:Канадцы почтили память погибших в результате крушения самолета Boeing 737-800.

В нескольких городах Канады состоялись мероприятия по чествованию памяти 176 погибших в результате крушения самолета Boeing 737-800 компании "МАУ" в Иране, 63 среди которых были канадцами.

Об этом сообщает Громадське.

Около 2000 человек создали мемориал в актовом зале Университета Торонто. Участники мероприятия исполнили гимн Канады и самую известную патриотическую песню Ирана.

University of #Toronto Convocation Hall hosting a mourning ceremony for the victims of the #UkranianPlaneCrash. Started with national anthem of #Canada and #Iran’s most famous patriotic song. pic.twitter.com/P88dVTP47Q — Bahman Kalbasi (@BahmanKalbasi) January 12, 2020

Премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд также выразил свои соболезнования семьям погибших.

"Мое сердце разрывается из-за 176 невинных душ, погибших в аварии рейса PS752. Мы все поражены и чувствуем боль иранской общины. Жители Онтарио, Канады и всего мира оплакивают погибших вместе с вами и требуют справедливости для жертв этой ужасной трагедии", — написал он в Twitter.

My heart breaks for the 176 innocent people who lost their lives on Flight 752. We have all been touched and are feeling the pain of the Iranian community. The people of Ontario, Canada, and the world mourn with you and demand justice for the victims of this terrible tragedy. pic.twitter.com/JdnjqTGwlx — Doug Ford (@fordnation) January 12, 2020

Еще одно мероприятие по чествованию памяти состоялось в Университете Альберты в городе Эдмонтон, где учились и преподавали некоторые из погибших канадцев. На нем присутствовали около 1700 человек, в том числе премьер-министр Канады Джастин Трюдо и министр иностранных дел страны Франсуа-Филипп Шампань.

"Вы можете чувствовать себя невыносимо одинокими, но вы не одиноки. В этот вечер, завтра и на дальнейшие годы вся ваша страна с вами", — обратился Трюдо к друзьям и близким жертв трагедии в спортивном зале университета, где и проходило мероприятие.

Напоминаем, утром 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины". На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев — двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технических проблем самолета. Однако утром 11 января Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был случайно сбит иранскими военными. Авиалайнер вылетел из аэропорта и, когда приблизился к засекреченной военной базе, его восприняли как враждебный объект.

Ответственность за катастрофу самолета МАУ взяла на себя иранская военно-политическая формация "Корпус стражей исламской революции".