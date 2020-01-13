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В Канаде почтили память погибших в авиакатастрофе самолета МАУ (Видео)

В Канаде почтили память погибших в авиакатастрофе самолета МАУ (Видео)
04:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Канадцы почтили память погибших в результате крушения самолета Boeing 737-800.

В нескольких городах Канады состоялись мероприятия по чествованию памяти 176 погибших в результате крушения самолета Boeing 737-800 компании "МАУ" в Иране, 63 среди которых были канадцами.

Об этом сообщает Громадське.

Около 2000 человек создали мемориал в актовом зале Университета Торонто. Участники мероприятия исполнили гимн Канады и самую известную патриотическую песню Ирана.

Премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд также выразил свои соболезнования семьям погибших.

"Мое сердце разрывается из-за 176 невинных душ, погибших в аварии рейса PS752. Мы все поражены и чувствуем боль иранской общины. Жители Онтарио, Канады и всего мира оплакивают погибших вместе с вами и требуют справедливости для жертв этой ужасной трагедии", — написал он в Twitter.

Еще одно мероприятие по чествованию памяти состоялось в Университете Альберты в городе Эдмонтон, где учились и преподавали некоторые из погибших канадцев. На нем присутствовали около 1700 человек, в том числе премьер-министр Канады Джастин Трюдо и министр иностранных дел страны Франсуа-Филипп Шампань.

"Вы можете чувствовать себя невыносимо одинокими, но вы не одиноки. В этот вечер, завтра и на дальнейшие годы вся ваша страна с вами", — обратился Трюдо к друзьям и близким жертв трагедии в спортивном зале университета, где и проходило мероприятие.

Напоминаем, утром 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины". На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев — двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технических проблем самолета. Однако утром 11 января Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был случайно сбит иранскими военными. Авиалайнер вылетел из аэропорта и, когда приблизился к засекреченной военной базе, его восприняли как враждебный объект.

Ответственность за катастрофу самолета МАУ взяла на себя иранская военно-политическая формация "Корпус стражей исламской революции".

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Авиакатастрофа, Иран, Канада, Самолет, МАУ.
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