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На Донбассе сгорела база военных парамедиков "Ангелы Тайры": фото, видео

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На Донбассе сгорела база военных парамедиков "Ангелы Тайры": фото, видео
11:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Волонтерский пункт "Ангелов Тайры", расположенный в районе Широкино, сгорел в ночь на 14 января, один из волонтеров получил ожоги.

На Донбассе сгорела база парамедиков, которые оказывают помощь украинским военным на передовой в районе Широкино. Один волонтер пострадал.

Об этом сообщила в Facebook командир подразделения "Ангелы Тайры" Юлия "Тайра" Паевская.

"База "Ангелов Тайры" сгорела этой ночью. Сгорели все волонтерские медикаменты и оборудование, частично личные вещи. Один из волонтеров получил незначительные ожоги. Машины целы", - написала Паевская.

Причиной пожара предположительно стала неисправная проводка.

Те, кто хочет помочь медикам восстановить базу, могут отправить деньги на банковские карты, указанные в профиле Паевской.

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Справка: 51-летняя Юлия Паевским – парамедик, командир подразделения "Ангелы Тайры", волонтер и доброволец с позывным "Тайра", "Габриел". Она также возглавляет Федерацию айкидо "Мутокукай-Украина". В 2019 году Паевская была кандидатом в народные депутаты от партии "Голос" (№79 в списке).

База "Ангелов Тайры" расположена в Широкино, неподалеку от Мариуполя.Там оказывали помощь и давали лекарства.

Напомним, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

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Донбасс, Широкино, Ангелы Тайры, База парамедиков.
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