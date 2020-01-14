На Донбассе сгорела база военных парамедиков "Ангелы Тайры": фото, видео

На Донбассе сгорела база парамедиков, которые оказывают помощь украинским военным на передовой в районе Широкино. Один волонтер пострадал.
Об этом сообщила в Facebook командир подразделения "Ангелы Тайры" Юлия "Тайра" Паевская.
"База "Ангелов Тайры" сгорела этой ночью. Сгорели все волонтерские медикаменты и оборудование, частично личные вещи. Один из волонтеров получил незначительные ожоги. Машины целы", - написала Паевская.
Причиной пожара предположительно стала неисправная проводка.
Те, кто хочет помочь медикам восстановить базу, могут отправить деньги на банковские карты, указанные в профиле Паевской.
Справка: 51-летняя Юлия Паевским – парамедик, командир подразделения "Ангелы Тайры", волонтер и доброволец с позывным "Тайра", "Габриел". Она также возглавляет Федерацию айкидо "Мутокукай-Украина". В 2019 году Паевская была кандидатом в народные депутаты от партии "Голос" (№79 в списке).
База "Ангелов Тайры" расположена в Широкино, неподалеку от Мариуполя.Там оказывали помощь и давали лекарства.
Напомним, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.