Прорыв трубы в Киеве: полиция уточнила число пострадавших

Новости Украины:По факту аварии теплосети возле ТРЦ Оcean Plaza начато уголовное производство.

Семь человек остаются в больнице в результате прорыва теплосети возле Ocean Plaza в Киеве.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага

"Пять человек находятся в Клинической больнице № 2 в ожоговом отделении, один человек в Клинической больнице № 4, еще один - в Киевской областной больнице. Другим пострадавшим помощь была оказана на месте", - сказала пресс-секретарь.

Следственный отдел Голосеевского районного управления полиции Киева открыл уголовное производство по факту аварии теплосети на ул.Антоновича, сообщает во вторник отдел коммуникации столичной полиции.

"Вчера в 20:37 в столичной полиции поступило сообщение о том, что в Голосеевском районе столицы на улице Антоновича произошел прорыв трубы теплосети. В результате есть пострадавшие, частично затоплены этаж и подвальное помещение торгового центра, находящегося рядом. На вызов выехали спасатели, сотрудники профильных служб, экипажи "скорой", наряды патрульной полиции, полка полиции особого назначения № 2, следственно-оперативные группы и работники Голосеевского управления полиции", - говорится в сообщении.

По факту происшествия следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст.270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы. Сейчас в рамках досудебного расследования проводятся следственные действия по установлению обстоятельств происшествия.

На месте происшествия полицейские продолжают обеспечивать правопорядок. В результате происшествия пострадали 10 человек, из которых 7 госпитализированы в больницу.

Как сообщалось, вечером в понедельник 13 января возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе Киева в районе торгово-развлекательного центра Ocean Plaza прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и нижний этаж ТРЦ. Сотрудники ГСЧС эвакуировали 13 человек. Всего пострадало 10 человек, 7 из которых были госпитализированы.

Кроме того, спасатели изъяли провалившийся микроавтобус из образовавшегося в дорожном полотне провала. Движение транспорта в районе ЧП частично ограничено.

По состоянию на утро вторника работа ТРЦ Ocean Plaza приостановлена, проводятся ремонтно-восстановительные работы.

5 декабря 2019 года украинский бизнесмен Василий Хмельницкий подтвердил журналистам, что покупает 33,5% акций в столичном ТРЦ Ocean Plaza и напомнил, что в 2012 году он с партнерами продал свою долю в Ocean Plaza. Антимонопольный комитет Украины в декабре разрешил Хмельницкому опосредованно через UPD Holdings Limited (Лимасол, Кипр) приобрести пакет акций компании-владельца ТРЦ Ocean Plaza - Ocean Plaza Project (Кипр).