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День на Донбассе: противник дважды открывал огонь

День на Донбассе: противник дважды открывал огонь
14:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Оккупанты обстреляли украинских защитников из 120 мм гранатометов.

Российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов вблизи Луганского и Орехово. У ВСУ потерь нет.

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Максим Праута.

 "Что касается обстановки с начала этих суток до 12.30. После 10-ти утра российско-оккупационные войска дважды открывали огонь на Луганском направлении. Так, из станковых противотанковых гранатометов противник в течение 20 минут обстреливал опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Луганского", - сообщил Праута.

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Кроме того, по словам представителя, по позициям украинских защитников, оборудованным в районе Орехово, оккупанты выпустили 18 мин 120-го калибра и вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Учитывая длительность и мощность обстрела, украинские воины были вынуждены подавить вражескую активность огнем из штатного пехотного вооружения.

По имеющейся информации, потерь в результате обстрелов с нашей стороны нет.

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Луганск, Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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