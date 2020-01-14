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Зону ООС посетили послы трех европейских стран (Видео)

Зону ООС посетили послы трех европейских стран (Видео)
14:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Послы трех стран приехали в зону операции Объединенных сил.

Послы Эстонской Республики в Украине Каимо Кууск, Латвийской Республики - Юрис Пойканс и Польши - Бартош Цихоцкий посетили район проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"В район проведения операции Объединенных сил прибыла делегация в составе чрезвычайных и полномочных послов Эстонии, Латвии и Польши, а также военных капелланов Латвийской Республики" - сообщил помощник командующего Объединенных сил Дмитрий Бородавко.

Целью визита является обзор ситуации, которая сегодня сложилась на востоке Украины и оказание гуманитарной помощи. В частности, это одежда и медицинское оборудование для лечебных учреждений", - добавил он.

День на Донбассе: противник дважды открывал огонь

По его словам, сейчас очень важно показывать мировому сообществу ситуацию, сложившуюся на Донбассе, чтобы еще раз подтвердить агрессию со стороны Российской Федерации и стремление Украины к миру. Речь идет о восстановлении мира в рамках договоренностей в нормандском формате и трехсторонней контактной группе, уточнил Бородавко.

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Украина, Польша, Эстония, Латвия, Донбасс, ООС.
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