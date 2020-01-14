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Коммунальщики бьют тревогу: состояние киевских теплосетей критическое

Коммунальщики бьют тревогу: состояние киевских теплосетей критическое
14:40 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:В Киеве 80% тепловых сетей нуждаются в ремонте.

В Киеве 80% тепловых сетей уже отработали свой нормативный срок эксплуатации и нуждаются в ремонте. 

Об этом сообщает начальник отдела по эксплуатации тепловых сетей КП "Киевтеплоэнерго" Александр Пелипишин.

"80% тепловых сетей Киева уже отработали свой нормативный срок эксплуатации и требуют ремонта. Для того, чтобы заменить абсолютно все, нужен большой срок, но мы работаем над тем, что обнаруживаем наиболее аварийные участки и учитываем это при планировании программы ремонта тепловых сетей", - сообщает Пелипишин.

Пелипишин отметил, что трубопровод вблизи станции "Лыбидская", где накануне произошел порыв теплосети, был проложен в 1987 году и уже отработал свой срок эксплуатации. По его словам, сейчас продолжаются ремонтные работы после прорыва, и было принято решение заменить не только поврежденный участок, но и весь трубопровод в длину и ширину проезжей части.

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Пелипишин указал, что этот участок прошел гидравлическое испытание в межотопительный период.

Он добавил, что нормативный срок эксплуатации трубопровода 25 лет, но "все зависит от внешних факторов, от того, что влияет на определенный трубопровод".

Пелипишин отметил, что ТРЦ Ocean Plaza был построен с нарушением нормативов в охранной зоне теплосетей. Но повиляло ли это на прорыв трубопровода - должна выяснить специальная комиссия, заявил он.

Правоохранители начали уголовное производство с предварительной квалификацией ч. 1 ст. 275 Уголовного кодекса (нарушение во время разработки, конструирования, изготовления или хранения промышленной продукции правил, касающихся безопасного ее использования, а также нарушение при проектировании или строительства правил, касающихся безопасной эксплуатации зданий и сооружений, лицом, обязанным соблюдать следующие правил, если это создало угрозу гибели людей или наступления иных тяжких последствий или причинило вред здоровью потерпевшего).

Санкция статьи предусматривает штраф от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

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Киев, КГГА, Ремонт, Теплосети, Киевтеплоэнерго.
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