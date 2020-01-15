Скачать
Среда, 15.01.2020
Президент подписал указ о лечении украинцев в "Феофании"
Президент подписал указ о лечении украинцев в "Феофании"
Трамп заинтересован в ускорении визита Зеленского в США
Трамп заинтересован в ускорении визита Зеленского в США
Дикий архив: Руис показал, как выглядел в детстве (Фото)
Дикий архив: Руис показал, как выглядел в детстве (Фото)
Евровидение-2020: некоторые страны уже определили своих представителей
Евровидение-2020: некоторые страны уже определили своих представителей

Лисянский: На КПВВ Луганщины и Донетчины умерло 27 человек за 2019г.

Лисянский: На КПВВ Луганщины и Донетчины умерло 27 человек за 2019г.
04:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:В Луганской и Донецкой областях, за 2019 год при пересечении КПВВ в Луганской и Донецкой областях умерло 27 человек, в основном это люди пожилого возраста.

При пересечении контрольно-пропускных пунктов за 2019 года умерло 27 человек, в основном пожилого возраста, сообщил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

"По данным, которые собраны сотрудниками представительства Офиса омбудсмена Укрины в Луганской и Донецкой областях, за 2019 год при пересечении КПВВ в Луганской и Донецкой областях умерло 27 человек, в основном это люди пожилого возраста", - написал Лисянский на своей странице в Фейсбуке.

"Укртатнафта" против закупок "Нафтогазом" нефтепродуктов у Белорусской нефтяной компании

Также он обратился к властям с просьбой обеспечить постоянное присутствие бригад экстренной медицинской помощи на КПВВ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донецкая область, Луганская область, КПВВ, Павел Лисянский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Катастрофа в Иране: Зеленский заверил Трюдо в оказании всесторонней помощи
02 Особенности ночного вождения: какие ошибки допускают водители?
03 Крупная сумма: Ельченко рассказал, сколько США выделит Украине
04 С такими девушки отношений не заводят: типы мужчин, от которых они бегут (Фото)
05 Два новых комитета: Кабмин расширяется
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Нардепы обеспечат безопасность украинских журналистов
Нардепы обеспечат безопасность журналистов
На Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе погиб украинский военный
Два новых комитета: Кабмин расширяется
Два новых комитета: Кабмин расширяется
Рецепт дня: Картофельные булочки
Рецепт дня: Картофельные булочки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь