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В Киеве на мусорке нашли мертвого младенца

В Киеве на мусорке нашли мертвого младенца
11:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:На мусорке в Соломенском районе столицы нашли тело младенца, столичные полицейские устанавливают обстоятельства смерти девочки.

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти ребенка, которого в Соломенском районе столицы обнаружил местный житель, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В дежурную часть Соломенского управления полиции от местного жителя поступила информация о том, что на улице Героев Севастополя он нашел мертвого младенца", - говорится в сообщении.

Так, на месте происшествия правоохранители выяснили, что прохожий увидел пакет с ребенком в мусорном баке. Установлено, что внешних признаков насильственной смерти на теле девочки нет, причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по предварительной квалификацией по ст.117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Правоохранители разыскивают женщину, которая родила ребенка, а также установить причины и обстоятельства его смерти.

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Киев, Полиция, Младенец, Происшествие.
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