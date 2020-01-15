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Ситуация на Донбассе: Оккупанты усилили передовую снайперами-наемниками

Ситуация на Донбассе: Оккупанты усилили передовую снайперами-наемниками
14:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:На Донбассе оккупационное командование усиливает свои передовые позиции наемниками, которые возвращаются после окончания курсов снайперов на территории Российской Федерации.

Незаконные вооруженные формирования трижды нарушили режим прекращения огня с начала среды, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает Министерство обороны Украины.

"Сегодня, 15 января, российско-оккупационные войска продолжили нарушение Минских соглашений. По состоянию на 12:00, по имеющейся на данный момент информации, враг всего совершил 3 прицельных обстрела наших позиций. В том числе, один раз с миномета 82-го калибра", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве в среду.

Отмечается, что около двух часов ночи боевики выпустили 2 мины по украинским защитникам г.Светлодарск (Донецкая область).

Кроме того, после 11:00 враг в течение получаса вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения по позициям ВСУ вблизи поселка Пески (Донецкая область).

"По имеющейся информации, боевых потерь, в результате прицельного огня противника нет", - отметили в Минобороны.

По его словам, командование российских оккупационных войск усиливает передовые позиции подразделений 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК наемниками, которые с начала с. г. возвращаются после окончания курсов снайперов в учебных центрах Южного военного округа ВС РФ.

На Донбассе ранены двое украинских военных

Гуцуляк отметил, что из числа этих лиц оккупанты формируют мобильные снайперские группы, которые в ходе выполнения заданий перемещаются вдоль линии разграничения на гражданских легковых автомобилях, выдавая себя за мирных жителей.

"Таким образом, противник пытается продолжать скрыто наносить потери личному составу подразделений ОС и не допустить стабилизации ситуации на линии разграничения", - подчеркнул представитель Минобороны.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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