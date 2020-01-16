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Полиция: в Рубежном на Луганщине ликвидирована нарколаборатория

Полиция: в Рубежном на Луганщине ликвидирована нарколаборатория
04:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В ходе обыска полицейские обнаружили не только особо опасные вещества, но и мини лабораторию, где изготавливали психотропные и наркотические вещества.

Правоохранители в г.Рубежное обнаружили нарколабораторию по изготовлению наркотических и психотропных средств, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины в Луганской области.

"В ходе обыска полицейские обнаружили не только особо опасные вещества, но и мини лабораторию, где человек изготавливал психотропные и наркотические вещества", – сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Фейсбук в среду.

Сотрудники Управления противодействия наркопреступности и Следственного управления ГУНП под процессуальным руководством прокуратуры на основании постановления следователя, принятым судом, был проведен обыск мужчины по месту жительства в г.Рубежное. В полиции подчеркнули, что ранее у него было обнаружено и изъято 2 пакета с особо опасным психотропным веществом PVP весом 100 г.

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"В настоящее время обыск продолжается. Во время проведения досудебного следствия в уголовном производстве, открытом по ст.307 УК Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта", следователем еще предстоит установить с какой целью молодой человек изготавливал особо опасные вещества и много других обстоятельств", – сказано в сообщении. Подозреваемый арестован.

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Луганская область, Полиция, Рубежное, Нарколаборатория.
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