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В Киеве восстановили движение транспорта возле ТРЦ после прорыва теплосети

В Киеве восстановили движение транспорта возле ТРЦ после прорыва теплосети
08:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: КГГА

Новости Украины:В ходе ремонтных работ был заменен участок трубы на проезжей части длиной 23 метра.

Коммунальщики ликвидировали повреждения трубопровода, восстановили асфальтовое покрытие и разрешили движение автотранспорта на улице Антоновича в Киеве, где вечером 13 января прорвало теплосеть. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"На улице Антоновича восстановили асфальтовое покрытие. Коммунальная корпорация "Киевавтодор" привлекла к работам 18 единиц техники и 23 рабочих. Транспортное движение по улице восстановлено", - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что в ходе ремонтных работ был заменен участок трубы на проезжей части длиной 23 метра.

В Киеве ликвидировали аварию возле торгового центра

Как сообщалось, 13 января в Киеве возле Лыбидской площади из-за прорыв магистрального трубопровода теплоснабжения произошел излив горячей воды на дорогу и подтопления первого этажа и подвального помещения ТРЦ Ocean Plaza.

В результате прорыва трубопровода и утечки теплоносителя ожоги получили 9 человек, среди пострадавших - пассажиры маршрутки, что попала в место утечки теплоносителя, и прохожие.

В КП "Киевтеплоэнерго" утверждают, что повреждение тепломагистрали произошло из-за того, что она отработала нормативный срок эксплуатации. По данным КГГА, трубопровод диаметром 1000 мм был проложен в 1987 году. Он обслуживает около 3 тыс. зданий.

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Киев, КГГА, Происшествие, Ocean Plaza, Киевтеплоэнерго, Прорыв теплосети.
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