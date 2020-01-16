В Киеве восстановили движение транспорта возле ТРЦ после прорыва теплосети

Новости Украины:В ходе ремонтных работ был заменен участок трубы на проезжей части длиной 23 метра.

Коммунальщики ликвидировали повреждения трубопровода, восстановили асфальтовое покрытие и разрешили движение автотранспорта на улице Антоновича в Киеве, где вечером 13 января прорвало теплосеть. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"На улице Антоновича восстановили асфальтовое покрытие. Коммунальная корпорация "Киевавтодор" привлекла к работам 18 единиц техники и 23 рабочих. Транспортное движение по улице восстановлено", - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что в ходе ремонтных работ был заменен участок трубы на проезжей части длиной 23 метра.

Как сообщалось, 13 января в Киеве возле Лыбидской площади из-за прорыв магистрального трубопровода теплоснабжения произошел излив горячей воды на дорогу и подтопления первого этажа и подвального помещения ТРЦ Ocean Plaza.

В результате прорыва трубопровода и утечки теплоносителя ожоги получили 9 человек, среди пострадавших - пассажиры маршрутки, что попала в место утечки теплоносителя, и прохожие.

В КП "Киевтеплоэнерго" утверждают, что повреждение тепломагистрали произошло из-за того, что она отработала нормативный срок эксплуатации. По данным КГГА, трубопровод диаметром 1000 мм был проложен в 1987 году. Он обслуживает около 3 тыс. зданий.