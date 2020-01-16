Стрельба в Николаеве: в полиция рассказали подробности

Новости Украины:В Николаеве произошла стрельба, в результате которой ранены двое людей.

В Николаеве в среду вечером в результате группового конфликта произошла стрельба, пострадали двое мужчин, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"На ул.Театральная вблизи спорткомплекса, который находится в Ингульском районе Николаева, с автомобиля "Mercedes Benz" A 160 неизвестные совершили выстрелы в направлении молодых… В результате стрельбы один из пострадавших получил повреждения ноги, еще один -повреждения на лице и удары по голове", – сказано в сообщении на сайте ведомства в среду вечером.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что между двумя группами молодых людей возник конфликт из-за личные отношения.

"Договорившись встретиться и поговорить, от одной из сторон конфликта пришло трое молодых людей, с другой - четверо. Со временем разговор перерос в ссору, а затем один из участников достал пистолет, предварительно, травматического действия и осуществил несколько выстрелов в направлении оппонентов", – сказано в сообщении.

В полиции подчеркнули, что с места происшествия злоумышленники скрылись на автомобиле "Mercedes Benz" A 160. Транспорт вскоре был обнаружен на одной из улиц Ингульского района с одним из беглецов. Также полицейские изъяли пистолет, предварительно, травматического действия, который злоумышленники успели выбросить в мусорный бак.

На месте происшествия продолжают работать полицейские. Вещественные доказательства, гильзы и пистолет, изъяты.

"Жизни пострадавших ничего не угрожает", – заверили в полиции.

Правоохранители продолжают устанавливать место нахождения злоумышленников.

Предварительно следователи квалифицировали событие по признакам ч.4 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины.