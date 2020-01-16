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В Киеве полицейский "погорел" на взятке

В Киеве полицейский "погорел" на взятке
11:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Нацполиция

Новости Украины:Столичные правоохранители задержали полицейского, который получил взятку в размере 11 тысяч гривень.

В Киеве на получении взятки в 11 тысяч гривень задержали сотрудника одного из районных управлений полиции.

Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

40-летний полицейский требовал 18 тысяч гривен у одного из предпринимателей за непривлечение к административной ответственности за осуществление хозяйственной деятельности без соответствующих разрешительных документов, говорится в сообщении.

После получения 11 тысяч гривен был задержан.

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В отношении работника правоохранительных органов открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Полицейскому грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним,  в Киеве восстановили движение транспорта возле ТРЦ после прорыва теплосети.

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Киев, Взятка, Нацполиция, Нацполиция Киева, Полицейске.
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