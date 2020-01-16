ОБСЕ: Террористы ЛНР пытались сбить беспилотник мониторинговой миссии

Новости Украины:Мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет, что в Луганской области ихний беспилотник подвергся атаке террористов.

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что наблюдатели зафиксировали выстрелы из зенитной установки на оккупированной территории Луганской области. Об этом говорится в отчете миссии на сайте ОБСЕ.

"Примерно в 1 км восточнее населенного пункта Золотое-5, направляясь в восточном направлении, команда СММ (в составе двух автомобилей) видела неподвижную зенитную установку (ОУ-23, 23 мм) на расстоянии ориентировочно 150-200 м севернее своего местонахождения. В двух случаях члены патруля миссии слышали, как из этой установки произвели в совокупности 8 выстрелов в северном направлении", - говорится в отчете.

Отмечается, что патруль СММ благополучно оставил этот район.

Отдельно сообщается, что, когда происходил полет беспилотника СММ малого радиуса действия на северо-восточной окраине Шимшиновки (неподконтрольна правительству Украины, 27 км к юго-западу от Луганска), члены патруля миссии слышали 7 выстрелов и 10 очередей из стрелкового оружия ориентировочно за 700 м - 1 км на запад.

"По оценке команды миссии, огонь вели в направлении беспилотника, который пролетал примерно в 1 км к западу от позиции патруля СММ. Наблюдатели благополучно приземлили БПЛА и оставили этот район", - говорится в отчете.

Напомним, украинский военнослужащий погиб на Донбассе в результате обстрела боевиков.