Шестерых раненных бойцов ВСУ доставили в Киев

Новости Украины:С Харькова в главный военный госпиталь Киева были доставлены шестеро раненых на Донбассе бойцов ВСУ.

В четверг Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь" в Киеве принял на лечение шестерых раненых украинских военнослужащих, которые ранее проходили лечение в Харькове.

"Перевозка осуществлялась реанимационно-операционным самолетом Воздушных сил ВС Украины Ан-26 "Вита". Сейчас украинские воины размещены в клинике и отделении Киевского военного госпиталя и проходят диагностическое обследование", - сообщает Министерство обороны Украины на странице в Facebook в четверг.

Отмечается, что ранее врачи Военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове стабилизировали состояние раненных и подготовили их к аэроэвакуации на более высокий уровень в Киев.

По словам военных медиков, состояние здоровья раненых военных определяется как стабильное. При этом, госпиталь имеет все необходимые медикаменты для их дальнейшего лечения.