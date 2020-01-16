День в ООС: погиб украинский военнослужащий

Новости Украины:Один военнослужащий ВСУ погиб в результате обстрела боевиков на Донбассе.

Один украинский военнослужащий погиб вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины в четверг, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. (…) Сегодня, 16 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб", - сказано в сообщении ООС на странице в Фейсбуке в четверг.

Так, противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, присутствовала снайперская активность.

Также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли позиции защитников н.п. Новотроицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Кроме того, восемь обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: вблизи н.п. Травневое, Новотошковское, Мироновский, Луганское, Новозвановка и Орехово.