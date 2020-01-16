Скачать
Четверг, 16.01.2020
Заседание ТКГ: Украина предложила новые участки разведения сил
Заседание ТКГ: Украина предложила новые участки разведения сил
День в ООС: погиб украинский военнослужащий
День в ООС: погиб украинский военнослужащий
Тренер сборной Украины подал в отставку
Тренер сборной Украины подал в отставку
Украинские Изауры провели "фан-встречу" с настоящей Изаурой дус Сантус (Видео)
Украинские Изауры провели "фан-встречу" с настоящей Изаурой дус Сантус (Видео)

День в ООС: погиб украинский военнослужащий

День в ООС: погиб украинский военнослужащий
18:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Один военнослужащий ВСУ погиб в результате обстрела боевиков на Донбассе.

Один украинский военнослужащий погиб вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины в четверг, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. (…) Сегодня, 16 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб", - сказано в сообщении ООС на странице в Фейсбуке в четверг.

Так, противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, присутствовала снайперская активность.

Заседание ТКГ: Украина настаивает на повторной верификации отвода тяжелых вооружений

Также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли позиции защитников н.п. Новотроицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Кроме того, восемь обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: вблизи н.п. Травневое, Новотошковское, Мироновский, Луганское, Новозвановка и Орехово.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отставка Гончарука: В Кабмине дали комментарий
02 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 17 января
03 Прически 2020: актуальные идеи стильных стрижек для женщин (Фото)
04 Тарифы на воду: сколько будут платить украинцы в 2020 году
05 Президент утвердил сроки проведения призывов в армию в 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Милованов: Сейчас идет очередная атака на премьер-министра
Милованов: Сейчас идет очередная атака на премьер-министра
Как изменится метрополитен: в генплане Киева 14 новых станций
Как изменится метрополитен: в генплане Киева 14 новых станций
Нацполиция открыла дело о возможной слежке за Йованович
Нацполиция открыла дело о возможной слежке за Йованович
&quot;Это главное&quot;: Эдди Мерфи рассказал, какого это быть отцом 10 детей (Фото)
"Это главное": Эдди Мерфи рассказал, какого это быть отцом 10 детей (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь