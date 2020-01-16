Заседание ТКГ: Украина настаивает на повторной верификации отвода тяжелых вооружений

Новости Украины:Украина в ТКГ призывает СММ ОБСЕ провести повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения.

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске в четверг заявила о необходимости проведения представителями СММ ОБСЕ повторной верификации отвода тяжелых вооружений и мест их хранения, сообщает пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

"Украинская сторона считает необходимым, чтобы СММ ОБСЕ провела повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения", - говорится в сообщении.

Олифер также проинформировала, что украинская сторона проинформировала о плане мероприятий по гуманитарному разминированию на Донбассе, что должно облегчить жизнь мирных жителей, живущих по обе стороны линии соприкосновения.

"В гуманитарной подгруппе подвели итоги взаимного освобождения удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря 2019, работа для дальнейшего освобождения людей продолжается", - добавила она.