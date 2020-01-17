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Во Львовской области руководителей коммунального лесного предприятия взяли под стражу

Во Львовской области руководителей коммунального лесного предприятия взяли под стражу
04:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:По данным спецслужбы, организатор схемы за 2019 год получил от руководителей лесхозов более 5 млн грн неправомерной выгоды.

Директора коммунального предприятия лесного хозяйства "Галсельлес" и директора дочернего лесхоза, подозреваемых в получении неправомерной выгоды под стражу по решению суда, сообщает пресс-служба управления СБУ во Львовской области.

При этом суд установил суммы залога для обоих подозреваемых. Для директора "Галсельлеса" – 1,051 млн грн, а для директора Яворовского дочернего предприятия – 168 тыс. грн.

Как сообщалось, 13 января сотрудники правоохранительных органов задержали указанных должностных лиц по подозрению в систематическом мздоимстве.

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"Должностные лица обязали руководителей дочерних лесхозов незаконно получать средства от продажи леса, в том числе и неучтенного. Подчиненные выплачивали ежемесячную "дань" руководству с каждого реализованного кубометра древесины», – указано в сообщении СБУ.

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Львовская область, стража, Руководители коммунального лесного предприятия.
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