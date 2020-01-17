Совет по вопросам свободы слова при Президенте поддержала ратификацию Тромской конвенции

Новости Украины:По состоянию на январь 2020 года конвенцию ратифицировали девять стран

Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов при Президенте Украины поддержала ратификацию Тромськой конвенции. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства по результатам очередного заседания Совета по вопросам свободы слова, состоявшемся в Офисе Президента.

"Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов рекомендовал Министерству иностранных дел Украины как можно скорее подать необходимые документы о ратификации Конвенции Совета Европы о доступе к официальным документам (Тромской конвенции - ред.) на подпись Президенту Украины, а главе государства - внести в парламент законопроект о ратификации конвенции ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что члены Совета по свободе слова также заслушали информацию от представительницы Офиса Совета Европы Галины Смирновой о возможности ратификации Украиной Конвенции Совета Европы о доступе к официальным документам.

По словам Смирновой, по состоянию на январь 2020 года конвенцию ратифицировали девять стран - Швеция, Босния и Герцеговина, Эстония, Финляндия, Норвегия, Молдова, Хорватия, Черногория и Литва. Еще восемь стран, включая Украину, подписали Тромскую конвенцию, но еще не ратифицировали ее. Учитывая, что конвенция вступает в силу после десятой ратификации, Украина может войти в историю, запустив в действие этот важный международный документ.

Секретарь Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при Президенте Украины Вадим Миськой подчеркнул, что украинское законодательство о доступе к публичной информации сегодня является одним из самых прогрессивных в мире, и ратификация конвенции не повлечет существенных законодательных изменений, однако такая ситуация сложилась далеко не во всех странах.

"Таким образом, ратификация конвенции Украиной и запуск ее в действие на международном уровне является возможностью для нашей страны экспортировать свои практики в другие страны", - добавил он.

В Офисе Президента отмечают, что такая конвенция гарантирует право на доступ к документам, находящихся в распоряжении органов власти, любому лицу без объяснения причин и намерений получения информации; дальнейшего использования документов; устанавливает систему мониторинга, который будет направлен на обеспечение странами-подписантами надлежащей и эффективной имплементации положений конвенции, развития права на доступ к официальным документам; содержит положения по учету общественного интереса в информации, отраженной в официальном документе, и предоставление документа, если этот интерес перевесит ущерб, нанесенный интересам, определенных законодательством.

Кроме того, отмечается, что конвенция устанавливает обязанность для распорядителей должным образом обращаться с документами для того, чтобы они были легко доступны.

Также сообщается, что на заседании Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при Президенте Украины были рассмотрены вопросы подготовки законопроекта о дезинформации. Первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук отметил, что проект закона о дезинформации будет вынесен на публичное обсуждение, которое продлится месяц. 17 января текст законопроекта обнародуют на сайте министерства.

Во время заседания были образованы также рабочие группы Совета и выбраны их координаторы: рабочая группа по вопросам безопасности журналистов и противодействию препятствия журналистской деятельности, которую будет координировать Сергей Томиленко; рабочая группа по вопросам социальной защиты журналистов - Сергей Штурхецкий; рабочая группа по вопросам журналистских стандартов и саморегуляции медиа - Татьяна Лебедева; рабочая группа по вопросам противодействия дезинформации - Диана Дуцик; рабочая группа по вопросам коммуникации органов государственной власти - Татьяна Попова; рабочая группа по вопросам доступа к информации - Александр Бурмагин.

Также были созданы рабочая группа по вопросам правового регулирования деятельности медиа с координатором Тарасом Шевченко и рабочая группа по вопросам деятельности региональных и локальных медиа с координатором Светланой Остапой.

В ОП добавили, что члены Совета по свободе слова и защите журналистов заслушали информацию о деятельности проекта координатора проектов ОБСЕ в Украине «Усиление саморегуляции украинских медиа» от его представителей - Андрея Дзюбенко и Лианы Хоровицкой. Как сообщалось, Совет по свободе слова и защите журналистов при Президенте Украины был создан в июле 2019 года.