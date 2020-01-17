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В Харькове застрелили бизнесмена, полиция назвала приметы киллера

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В Харькове застрелили бизнесмена, полиция назвала приметы киллера
07:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины:В спальном районе Харькова произошло заказное убийство, введен план "Сирена".

В четверг вечером в Харькове во дворе многоэтажного жилого дома по ул.Танкопия произошла стрельба, в результате которой погиб человек.

"Информация о происшествии поступила в полицию в 17:35. По предварительным данным, на улице Танкопия у подъезда жилого дома неизвестный выстрелил несколько раз в мужчину и скрылся в направлении проспекта Петра Григоренко. Приметы злоумышленника: на вид около 30 лет, рост 175-177 см, спортивного телосложения. Был одет в темную короткую куртку с высоким воротником до глаз, черную шапку, возможно, с рисунками белого цвета", – рассказали правоохранители.

Он отказался подтвердить или опровергнуть информацию о том, что погибший был директором третьего кладбища.

Полиция пока не знает, из какого оружия стрелял киллер.

"Пока что неизвестно. Со слов очевидцев было около 3-6 выстрелов. Но окончательно, сколько было выстрелов и из какого оружия мы сможем сказать, когда закончим осмотр места происшествия и назначим ряд экспертиз. Эксперты скажут, из какого оружия и сколько выстрелов было совершено", - сказал Шарнин.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по п. 11-12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

В то же время очевидцы в соцсетях сообщают, что погибшему было 40 лет, он якобы связан с бизнесом ритуальных услуг. Также, по словам свидетелей, мужчина был расстрелял во дворе своего дома.

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Напомним, Офис генпрокурора изменил группу прокуроров в расследовании дела об убийстве ребенка депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, которое произошло 1 декабря 2019 года

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Харьков, Полиция, Убийство, Киллер, Происшествие, Заказное убийство.
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