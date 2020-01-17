Россиянин пытался вывезти из Украины прицел к гранатомету

Новости Украины:Пограничники Харьковского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу оптического прицела к гранатомету.

Пограничники Харьковского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через границу оптического прицела к гранатомету.

"Через пункт пропуска Гоптовка автомобилем "Renault", как пассажир, из Украины выезжал гражданин России. Во время совместного с таможенниками осмотра автомобиля в ручной клади россиянина пограничники обнаружили учебный оптический прицел к гранатомету. Находка является товаром двойного назначения", - сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Прицел изъят и передан сотрудникам других компетентных правоохранительных органов.

Напомним, пограничники из состава Объединенных сил задержали боевика незаконного вооруженного формирования "ДНР", который принимал непосредственное участие в деятельности террористов на оккупированной территории Донецкой области.