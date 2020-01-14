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Пограничники: Украинцы стали реже ездить в Россию

Пограничники: Украинцы стали реже ездить в Россию
13:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В 2018 году на участке границы между Украиной и Россией пограничники оформили более 11 млн человек, а в прошлом году - меньше 10 млн.

В Государственной пограничной службе заявили о существенном, почти на 10%, уменьшении пассажиропотока на границе между Украиной и РФ в течение 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В 2019 году украинские пограничники осуществили оформление и проверку документов рекордного количества граждан - более 102 млн человек.

В Госпогранслужбе отметили, что все больше путешественников, как в Украину, так и за пределы нашего государства, предпочитают воздушный транспорт. В частности, в прошлом году самолетами украинскую границу пересекли более 20,6 млн человек, что на 23% превышает показатель предыдущего года (16,7 млн человек).

Доля украинцев среди путешественников, которые выбрали воздушные путешествия, возросла еще больше - более чем на 30% (с 11,6 млн человек в 2018 году до 15,1 млн человек в 2019 году). Морским транспортом украинскую границу в 2019 году пересекли почти 400 тыс. человек. Этот показатель в общем пассажиропотоке хоть и незначительный, но по сравнению с 2018 годом он вырос на 11,5%, говорится в сообщении.

На границе со странами ЕС значительно уменьшились очереди

"Что касается пунктов пропуска на сухопутных участках госграницы Украины, то пассажиропоток с Евросоюзом в 2019 году оставался на уровне 2018 года. В прошлом году границу Украины со странами ЕС пересекли более 36,7 млн человек", - добавили в ведомстве.

Почти на 10% уменьшился пассажиропоток на российско-украинской границе.

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"Если в 2018 году на этом участке пограничники оформили более 11 млн человек, то в 2019 году - меньше 10 млн. При этом границу с Россией пересекли на 800 тыс. украинцев меньше (7 млн человек)", - говорится в сообщении. Также в 2019 году существенно уменьшилось количество граждан, которые пересекли границу с Беларусью (на 9%) и Молдовой (на 6,1%).

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Россия, Пограничники, Евросоюз, ГПСУ, Пассажиропоток.
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