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Украинцам усложнят въезд в страны ЕС: что изменится

Украинцам усложнят въезд в страны ЕС: что изменится
12:29 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Даже при наличии "безвиза" с рядом стран мира граждане Украины не смогут въезжать только со своим паспортом.

Официальный Брюссель утвердил документ, который предусматривает ужесточение системы контроля на европейских границах.

Уже с 2021 года в Европейском союзе запустят систему под названием ETIAS ("Система авторизации въезда в Европу") для граждан тех стран, которые освобождены от визовых требований для въезда в Шенгенскую зону, в том числе и для Украины. Авторизация в системе обязательна для всех.

Украинцам для въезда в страны ЕС необходимо будет заполнить онлайн-анкету максимум за 96 часов до вылета, чтобы система успела обработать данные.

Если у вас нет судимостей и вы никогда не пренебрегали правилами Евросоюза, беспокоиться вам не о чем.

Таким образом, безвизовые поездки в ЕС станут с 2021 года более прогнозируемыми, и отказов на границе будет значительно меньше благодаря предварительной онлайн-регистрации в системе ETIAS.

Какие данные нужно указать

В анкете украинцам необходимо будет указать личные данные (имя, дату и место рождения, пол и национальность), информацию о документ для путешествий (действительность, страну выдачи), домашний адрес и контактную информацию, а также указать европейскую страну первого въезда.

Также в анкете будут вопросы о прошлых поездках и состояние здоровья.

Правда, не нужны будут данные с места работы, о целях поездки, вашей платёжеспособности и так далее.

Стоимость

Минусом будет то, что авторизация платная по Украине, и будет стоить 7 евро. Для лиц моложе 18 лет и старше 70 лет - авторизация бесплатная.

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Данная система не нова. В США она действует уже более десяти лет, в Канаде – более семи. Они хорошо себя зарекомендовали. Обе действующие системы – платные. Опираясь на опыт данных стран и усовершенствуя её, система ETIAS начнёт работать теперь и в Европе.

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ЕС, Европа, Евросоюз, Визы, Безвиз, ETIAS.
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