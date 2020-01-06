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Как изменился размер алиментов в 2020 году: что следует знать

Как изменился размер алиментов в 2020 году: что следует знать
08:41 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине с 1 января 2020 года увеличен размер алиментов на ребенка в связи с очередным повышением прожиточного минимума.

Прожиточный минимум в Украине в 2020 году увеличился, а значит – вырос и размер алиментов. Речь о минимальной и максимальной сумме алиментов.

Об этом рассказала в фейсбуке пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Как изменился прожиточный минимум для детей в 2020

  • Для детей до 6 лет с 1 января 2020 прожиточный минимум составляет 1779 гривен.
  • Для детей от 6 до 18 лет прожиточный минимум составляет 2218 гривен.

Каким теперь будет минимальный размер алиментов

Минимальный гарантированный размер алиментов будет таким:

  • Для детей до 6 лет – 889 гривен 50 копеек.
  • Для детей от 6 до 18 лет – 1109 гривен.

В министерстве уточнили, что эти показатели следует учитывать, если с зарплаты работников нужно удерживать алименты не в определенной сумме денег, а в привязке к прожиточному минимуму на ребенка соответствующего возраста.

Максимальный размер алиментов (как и раньше) составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста.

Учитывая, что правительство планирует повысить прожиточный минимум в Украине в два раза Уряд планує підвищити прожитковий мінімум в Україні вдвічі, – Гончарук , размер минимальных и максимальных алиментов может заметно возрасти – если, конечно, алименты не отвяжут от размера прожиточного минимума.

Главное об алиментах и наказании за их неуплату

Алименты – это обязанность содержать одним членом семьи других нуждающихся в этом (по согласию или по принуждению в судебном порядке). Наиболее распространенный случай, когда после развода деньги платит кто-то из родителей на содержание детей.

В Украине алименты на детей суд устанавливает следующие:

  • Четвертую часть заработка на одного ребенка.
  • Третью часть заработка на двух детей.
  • Половину заработка – на трех и более детей.

И в любом случае размер алиментов не может быть меньше 30% прожиточного минимума на каждого ребенка.

Задолженность по алиментам может принести должнику серьезные неприятности. Если размер задолженности превысит 4 месяца, должнику могут запретить:

  • Выезжать за пределы Украины.
  • Управлять транспортными средствами.
  • Пользоваться оружием, охотиться.
  • Занимать руководящие должности на государственной службе.

Трудовой стаж и выход на пенсию: какие изменения ждут украинцев в 2020 году

Напомним,  Государственный бюджет предусматривает рост основных социальных стандартов в 2020 году. С 1 января минимальная зарплата увеличилась на 550 грн — до 4723 грн в месяц.

Изменился и прожиточный минимум: с 1 января он вырос на 75 грн и составляет 2102 грн. В этом году его будут увеличивать еще дважды: с 1 июля — до 2197 грн, с 1 декабря — до 2270 грн.

Впервые с 2008 года, минимальная зарплата в Украине стала выше, чем в России и Беларуси. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук.

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Прожиточный минимум, Алименты, Минюст, Размер алиментов.
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