Как изменился размер алиментов в 2020 году: что следует знать

Прожиточный минимум в Украине в 2020 году увеличился, а значит – вырос и размер алиментов. Речь о минимальной и максимальной сумме алиментов.
Об этом рассказала в фейсбуке пресс-служба Министерства юстиции Украины.
Минимальный гарантированный размер алиментов будет таким:
В министерстве уточнили, что эти показатели следует учитывать, если с зарплаты работников нужно удерживать алименты не в определенной сумме денег, а в привязке к прожиточному минимуму на ребенка соответствующего возраста.
Максимальный размер алиментов (как и раньше) составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста.
Учитывая, что правительство планирует повысить прожиточный минимум в Украине в два раза Уряд планує підвищити прожитковий мінімум в Україні вдвічі, – Гончарук , размер минимальных и максимальных алиментов может заметно возрасти – если, конечно, алименты не отвяжут от размера прожиточного минимума.
Алименты – это обязанность содержать одним членом семьи других нуждающихся в этом (по согласию или по принуждению в судебном порядке). Наиболее распространенный случай, когда после развода деньги платит кто-то из родителей на содержание детей.
В Украине алименты на детей суд устанавливает следующие:
И в любом случае размер алиментов не может быть меньше 30% прожиточного минимума на каждого ребенка.
Задолженность по алиментам может принести должнику серьезные неприятности. Если размер задолженности превысит 4 месяца, должнику могут запретить:
Напомним, Государственный бюджет предусматривает рост основных социальных стандартов в 2020 году. С 1 января минимальная зарплата увеличилась на 550 грн — до 4723 грн в месяц.
Изменился и прожиточный минимум: с 1 января он вырос на 75 грн и составляет 2102 грн. В этом году его будут увеличивать еще дважды: с 1 июля — до 2197 грн, с 1 декабря — до 2270 грн.
Впервые с 2008 года, минимальная зарплата в Украине стала выше, чем в России и Беларуси. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук.