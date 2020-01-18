Киев в тумане: в КГГА обратились к жителям столицы

Новости Украины:Киевлян снова призвали не пользоваться авто без надобности.

В Киевской городской государственной администрации призвали жителей столицы минимизировать использование личного транспорта для снижения загрязнения воздуха.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Лучшим путем для снижения загрязнения воздуха в такие периоды является минимизация использования личного транспорта, а вместо этого — использование общественного транспорта, особенно в часы пик", — говорится в сообщении.

В КГГА подчеркнули, что Центральная геофизическая обсерватория им. Б. Срезневского за 16 января 2020 года зафиксировала превышения среднесуточных концентраций веществ диоксида азота и диоксида серы в местах скопления автомобильного транспорта (пл. Бессарабская пл. Демеевская, бульвар Леси Украинки).

"По прогнозам Укргидрометцентра, погодные условия способствуют накоплению вредных частиц. Все изменится после выпадения осадков, усиления ветра и понижения температуры", — добавляют в КГГА.

Отмечается, что киевлянам стоит избегать прогулок возле автомобильных магистралей, проводить влажную уборку и увеличить количество потребления воды.