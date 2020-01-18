Поджог автомобиля на Закарпатье: полиция ищет виновных (Фото)

Новости Украины:Правоохранители расследуют обстоятельства поджога автомобиля жителя Закарпатья.

В Ужгородской области местному жителю с.Корытняны неизвестные подожгли автомобиль, правоохранители расследуют обстоятельства поджога.

Об этом сообщил отдел коммуникации областной Национальной полиции.

"В селе Корытняны, что на Закарпатье, неизвестные подожгли автомобиль местного жителя. Правоохранители выясняют обстоятельства дела. Назначен ряд необходимых экспертиз", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что принадлежащий 32-летнему жителю с.Коритняны автомобиль "Peugeot", облили горючим веществом и подожгли. Пожар удалось ликвидировать почти сразу.

Следователи устанавливают личность подозреваемого. Возгорание транспортного средства произошло 18 января около второго часа ночи.

Отмечается, что полицейские опросили потерпевшего и изъяли остатки пластиковой емкости с смазочной веществом. Назначены соответствующие экспертизы. По делу определена предварительная правовая квалификация - по статье 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Личность злоумышленника устанавливается.