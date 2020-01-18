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Детский сад по-новому: Киевская полиция сделала неожиданную находку (Фото)

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Детский сад по-новому: Киевская полиция сделала неожиданную находку (Фото)
10:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kyiv.npu.gov.ua

Новости Украины:Правоохранители проводят проверку по факту незаконного удержания 11 малолетних детей.

В Киеве правоохранители проводят проверку по факту незаконного удержания 11 малолетних детей в так называемом "детском саду", который не имеет разрешительных документов и не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Киева, в Подольское управление полиции поступило анонимное сообщение о том, что в частном доме на улице Достоевского незаконно функционирует детский сад, где содержатся более 10 детей.

По указанному адресу выехали начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, глава Подольской районной государственной администрации Виктор Смирнов, следственно-оперативная группа территориального подразделения и социальные службы.

"На месте полицейские обнаружили 11 малолетних, которые находились на улице. Мужчина, который находился рядом, при появлении правоохранителей сразу завел детей в дом и от общения отказался", - отмечается в сообщении.

Как рассказал начальник Подольского управления полиции, полицейские в связи с неотложным обыском попали внутрь, где кроме мужчины обнаружили еще двух женщин, которые не имели никакого отношения к малолетним.

"Мы установили, что пребывание детей в этом помещении составляет для них опасность - несоблюдение санитарно-гигиенических требований, отсутствие соответствующей пожарной безопасности, несоответствие норм питания", - отметил Ищенко.

Он также рассказал, что дети были переданы родителям, которых полицейские вызвали на место для выяснения обстоятельств.

"В дальнейшем сотрудники сектора ювенальной превенции проверят указанные семьи с целью установить причины, которые толкают родителей оставлять своих детей в неподходящих для этого условиях ", - пояснил начальник Подольского управления полиции.

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По данному факту следственный отдел Подольского управления полиции начал уголовное производство по ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

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Киев, Детский сад, Нацполиция.
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