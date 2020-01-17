В Киеве задержан старший следователь за получение взятки

Новости Украины:В г. Киев был задержан полицейский одного из районных управлений за получения 30 тыс. грн. взятки

В Киеве задержан старший следователь одного из районных управлений ГУ НП в г. Киеве за получение 30 тыс. грн взятки.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

"Сотрудник полиции требовал неправомерную выгоду у гражданина за закрытие уголовного производства, начатого против него по факту возможных мошеннических действий", - говорится в сообщении.

Денежные средства капитан полиции получил двумя частями, в том числе путем перевода на банковскую карточку.

Сразу после получения на карточку второй части неправомерной выгоды в сумме 15 тыс. грн полицейский был задержан.

Задержанному готовится уведомление о подозрении.

Уголовное производство против правоохранителя расследуется по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

В прокуратуре напомнили, что ранее при получении неправомерной выгоды в сумме 17 тыс. грн правоохранители задержали оперуполномоченного Деснянского УП ГУНП в г. Киеве. Указанные средства полицейский требовал у предпринимателя за беспрепятственное осуществление хозяйственной деятельности.