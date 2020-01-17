Прокуратура расследует хищения средств на строительство метро в Киеве

Новости Украины:Суд Киева наложил арест на денежные средства на банковских счетах ПАО "Киевметрострой".

Правоохранители предотвратили хищение средств, выделенных на строительство метро в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

"16 января по ходатайству Офиса генерального прокурора следственный судья Печерского районного суда г. Киева наложил арест на денежные средства на банковских счетах ПАО "Киевметрострой" и его обособленных подразделений", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора объяснили, что это сделано в рамках уголовного производства для предотвращения мошеннического завладения бюджетными средствами должностными лицами ПАО "Киевметрострой" и подконтрольных руководству ПАО других компаний при строительстве участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" к жилому массиву Виноградарь с электродепо в Подольском районе.

В дальнейшем Офис генпрокурора обратится в суд с ходатайством о передаче этих средств в АРМА с возможностью выплат на строительство метрополитена под контролем государства.

Напомним, прокуратура открыла производство из-за угроз жизни нардепов.