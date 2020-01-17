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В Луганской области были незаконно срублены 9 тысяч сосен

В Луганской области были незаконно срублены 9 тысяч сосен
16:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Установлена причастность одного из руководителей лесхоза Луганской области к незаконной вырубке леса на территории природно-заповедного фонда.

В Луганской области руководитель лесхоза дал разрешение на вырубку 9 тыс. сосен в заповеднике, чем нанес государству ущерб на 11 млн грн.

Как сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, во время следствия оперативники и следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, установили причастность одного из руководителей лесхоза к незаконной вырубке леса в течение 2015-2018 годов на территории природно-заповедного фонда.

"При отсутствии лимитов и разрешений на специальное использование природных ресурсов на этой территории были выданы лесорубные билеты на проведение сплошной рубки деревьев. В результате нарушения должностным лицом действующего законодательства были незаконно срублены 9 тыс. сосен. Государству нанесен ущерб на сумму более 11 млн грн", - говорится в сообщении.

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16 января следователи при процессуальном руководстве прокуратуры Луганской области уведомили о подозрении должностное лицо государственного предприятия "Кременское лесоохотничье хозяйство".

Ему инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ст. 246 Уголовного кодекса Украины (незаконная вырубка леса) и ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

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Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

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Луганская область, Коррупция, Краматорск, Нацполиция.
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