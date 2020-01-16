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Гончарук: Кабмин будет бороться с коррупцией до полной победы над ней

Гончарук: Кабмин будет бороться с коррупцией до полной победы над ней
14:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Кабмин

Новости Украины:Алексей Гончарук говорит, что Кабмин и Нацбанк каждый день борются с коррупцией.

Кабинет министров намерен и дальше бороться с коррупцией в Украине, очищая от нее все государственные институции страны.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы должны вместе дать бой коррупции. И украинское правительство, и Национальный банк изо дня в день это делают. Мы очищаем рынок за рынком и будем делать так до тех пор, пока коррупция перестанет, как система, существовать в нашей стране", - отметил он.

По словам премьера, у Кабмина есть четкий план действий по борьбе с коррупцией.

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"Все понятно, что нужно делать. Нужно чистить коррумпированные институты, уменьшать роль государства в экономике, останавливать искажение конкуренции на конкурентных рынках", - написал Гончарук.

Как сообщалось ранее, в сентябре прошлого года премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что задачей правительства является рост украинской экономики как минимум на 40% за пять лет. По его словам, уровень экономического роста Украины будет во многом зависеть от успешности борьбы с коррупцией.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук отреагировал на опубликованные аудиозаписи якобы его разговора с коллегами по правительству и руководством Нацбанка.

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Нацбанк, Кабмин, Коррупция, Алексей Гончарук.
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