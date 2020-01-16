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В "Слуге народа" сделали заявление по "пленкам Гончарука"

В "Слуге народа" сделали заявление по "пленкам Гончарука"
12:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Давид Арахамия утверждает, в кабинете, где записывались переговоры Гончарука, обсуждаются вопросы нацбезопасности.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в кабинете, где предположительно были сделаны записи переговоров премьер-министра Алексея Гончарука обсуждаются вопросы национальной безопасности, являющиеся государственной тайной.

"Если это произошло в кабинете совещаний премьера и там кто-то может записывать (разговоры – ред.), то это большая опасность. Мы же не знаем, кто записывает: частная компания может записывать в кабинете премьера, или это какие-то спецслужбы. Никто этого не знает и об этом не говорит. Это очень опасно, потому что в этом кабинете для совещаний очень много раз обсуждались вопросы, которые относятся к национальной безопасности и являются государственной тайной", - сказал Арахамия в четверг журналистам в кулуарах парламента.

По словам главы фракции, этот вопрос нужно поднимать и каким-то образом расследовать.

Как сообщалось, ранее ряд телеграм-каналов распространил аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривни. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике". Как утверждается, запись была сделана 16 декабря, и в совещании принимали участие, кроме Гончарука, заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие.

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Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" источники во фракции "Слуга народа", запись активно обсуждалась на заседании фракции в среду вечером. Звучали, в частности, предложения о выражении недоверия премьер-министру, однако они не были поддержаны большинством. Ранее Верховная Рада утвердила программу правительства, что делает невозможным его отставку в связи с недоверием в течение года. Позднее ряд телеграм-каналов сообщил также о поданном премьер-министром заявлении об отставке.

Позже Ковалив опровергла свое участие в совещании. Пресс-служба Кабинета министров сообщила, что не располагает информацией о подлинности распространенной аудиозаписи, а информация о заявлении об отставке не соответствует действительности. Сам Гончарук заявил, что против команды президента и правительства "работает много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось".

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Кабмин, Алексей Гончарук, Слуга народа, Давид Арахамия.
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