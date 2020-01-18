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Число погибших растет: в ГСЧС отчитались о количестве смертельных пожаров

Число погибших растет: в ГСЧС отчитались о количестве смертельных пожаров
10:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: dsns.gov.ua

Новости Украины:В ГСЧС сообщили о количестве погибших на пожарах в Украине с начала года.

В Украине с начала года во время пожаров погибли 133 гражданина, еще 99 пострадали.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечают в ведомстве, при этом из 2 тыс. 268 пожаров, возникших с начала года, больше половины произошли именно в помещениях граждан.

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Чаще всего гибнут люди в результате собственной неосторожности. В частности, при нарушении правил эксплуатации печного отопления и бытовых нагревательных приборов, по неосторожности во время курения, в случае оставления без присмотра спичек и зажигалок в доступных для детей местах и тому подобное.

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Украина, Пожар, ГСЧС.
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