Число погибших растет: в ГСЧС отчитались о количестве смертельных пожаров

Новости Украины:В ГСЧС сообщили о количестве погибших на пожарах в Украине с начала года.

В Украине с начала года во время пожаров погибли 133 гражданина, еще 99 пострадали.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечают в ведомстве, при этом из 2 тыс. 268 пожаров, возникших с начала года, больше половины произошли именно в помещениях граждан.

Чаще всего гибнут люди в результате собственной неосторожности. В частности, при нарушении правил эксплуатации печного отопления и бытовых нагревательных приборов, по неосторожности во время курения, в случае оставления без присмотра спичек и зажигалок в доступных для детей местах и тому подобное.