В бывшей столице задержали "пьяного минера"

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11:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Мужчина в состоянии алкогольного опьянения сообщил о "минировании" рынка в Харькове.

Полиция задержала харьковчанина по подозрению в заведомо ложном сообщении о минировании рынка.

"44-летний мужчина совершил правонарушение в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители изъяли у него мобильный телефон, с которого был осуществлен вызов", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сообщение о минировании рынка по проспекту Героев Сталинграда в Харькове поступило в полицию в пятницу около 15:05.

Правоохранители осмотрели 25тыс. кв. метров территории, эвакуировали 1500 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ полицейские не обнаружили.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 2 до 6 лет.

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Харьков, Минер, Минирование зданий, Нацполиция.
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