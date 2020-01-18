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В столице горела известная клиника красоты (Фото)

В столице горела известная клиника красоты (Фото)
11:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:В Киеве горела клиника красоты на проспекте Лобановского.

В Киеве на проспекте Лобановского произошел пожар в помещении клиники красоты.

Возгорание произошло 17 января в 22:15, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По прибытию на место происшествия пожарные провели разведку и установили, что возгорание произошло в одном из подвальных помещений, где хранилась документация. В 23:27 пожарные локализовали пожар на площади 25 кв. м., тем самым предупредив его дальнейшее распространение. В 00:02 пожар был ликвидирован. На месте работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава", - указывается в сообщении.

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Пострадавших в результате пожара нет.

По предварительным оценкам, причиной пожара стало короткое замыкание. Точные причины установит следствие.

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Киев, Пожар, Клиника, ГСЧС.
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