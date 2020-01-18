В ГСЧС активно готовятся к празднованию Крещения

Новости Украины:Более 3 тыс спасателей будут дежурить возле водных объектов на Крещение.

Более трех тысяч спасателей и почти 600 единиц техники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) будут дежурить возле водных объектов в день Крещения, сообщается на сайте МВД Украины.

На водоемах уже установили почти 1 тыс спасательных постов со средствами спасения людей на воде.

Купание в незамерзших водоемах требует большого внимания к мерам безопасности.

Так, спасатели советуют погружаться (купаться) в специально оборудованных местах, а перед купанием разогреть тело. К воде рекомендуют подходить в удобной обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног.

"Погружайтесь лучше по шею, не замочив головы, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение с головой не рекомендуются – это может привести к шоку от холода", - отмечено в сообщении.

Спасатели рекомендуют находиться в проруби не более 1 минуты, после купания растереть себя махровым полотенцем и надеть сухую одежду.