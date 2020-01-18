Во Львове столкнулось сразу три автобуса: есть пострадавшие

Новости Украины:В результате столкновения трех автобусов во Львове пострадало двое детей.

Во Львове из-за ДТП на улице Липинского пострадало двое детей. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

"17 января в 20:24 часов в городе Львове, на улице Липинского, 28 произошло столкновение трех автомобилей. В результате ДТП получили травмы и были госпитализированы во Львовскую городскую детскую клиническую больницу двое детей (2019 и 2008 года рождения)", - сообщили в департаменте.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Как сообщалось ранее, в Луцке легковушка столкнулась с маршруткой, пострадали младенец.

Напомним, в Ровенской области из-за непогоды столкнулись семь автомобилей, два человека получили травмы.