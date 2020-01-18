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Руководительница ОТО на Черниговщине попалась на взятке

Руководительница ОТО на Черниговщине попалась на взятке
19:37 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Черниговской области погорела на взяточничестве руководитель управления ОТО.

В Черниговской области полиция разоблачила во взяточничестве руководительницу управления объединенной территориальной общины, чиновница требовала от предпринимателя 27 тысяч гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента стратегических расследований Нацполиции.

"В пятницу, 17 января, оперативники управления стратегических расследований в Черниговской области Нацполиции, следователи полиции области под процессуальным руководством прокуратуры Черниговской области задержали чиновницу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, за неприменение штрафных санкций за нарушение договорных обязательств женщина требовала и получила от предпринимателя 27 тысяч гривен взятки. К преступной деятельности она привлекла посредника, на чью банковскую карту перевели указанную сумму.

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Сейчас решается вопрос о задержании фигурантки в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и объявлении о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

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Черниговская область, Коррупция, Нацполиция, ДСР.
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