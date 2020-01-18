В Киевском метро пассажир напал на полицейского

Новости Украины:Пьяный пассажир набросился на полицейского с кулаками после того, как коп сделал ему замечание.

В столице задержали пассажира метрополитена за нападение на полицейского. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева. Происшествие случилось около 23:00 накануне на станции киевского метро "Контрактовая площадь".

Старший сержант полиции в вестибюле станции метро обнаружил двух граждан с явными признаками опьянения. Правоохраниетль объяснил мужчинам, что пользоваться услугами метрополитена в таком состоянии запрещено и предложил воспользоваться другим видом транспорта.

На замечание полицейского мужчины начали агрессивно вести себя, высказываться нецензурной бранью, угрожать, а затем один из них ударил правоохранителя в лицо.

Полицейский, применив меры физического воздействия и специальные средства, задержал злоумышленника на месте и вызвал следственно-оперативную группу для документирования события.

44-летнего правонарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи управления полиции в метрополитене ГУНП в Киеве уже сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Харькове мужчина угрожал взорвать гранату на работе.

Напомним, в Киеве горела клиника красоты на проспекте Лобановского.