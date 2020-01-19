Под Киевом из озера достали тело пропавшего 16-летнего подростка (Фото и видео)

Новости Украины:На Киевщине нашли тело подростка, пропавшего два дня назад.

В селе Бабинцы Бородянского района Киевской области в субботу, 18 января, из озера достали тело 16-летнего парня, который пропал два дня назад.

Об этом сообщила политический эксперт и экс-советник министра социальной политики Украины Татьяна Лупова на своей странице в Facebook.

Тело вытащили из озера около 16:30. Сообщение о розыске Павла появилась на странице "Розыск детей ГУ ЧП в Киевской области в Facebook" 17 января. По словам правоохранителей, парень ушел из дома в четверг, 16 января, около 23:30. Других подробностей не сообщается.

Напоминаем,в Центрально-Городском районе города Кривой Рог мужчина на похоронах убил двух человек. Как сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, преступление произошло в субботу, 18 января.