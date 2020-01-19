Скачать
Воскресенье, 19.01.2020
Найем: Гончарук имеет опыт в том, что происходит в правительстве
Найем: Гончарук имеет опыт в том, что происходит в правительстве
Смог в Киеве: чем загрязнен воздух в столице
Смог в Киеве: чем загрязнен воздух в столице
День сенсаций продолжается: Челси уступил аутсайдеру АПЛ
День сенсаций продолжается: Челси уступил аутсайдеру АПЛ
SpaceX отложила испытания системы спасения Crew Dragon
SpaceX отложила испытания системы спасения Crew Dragon

Под Киевом из озера достали тело пропавшего 16-летнего подростка (Фото и видео)

Под Киевом из озера достали тело пропавшего 16-летнего подростка (Фото и видео)
01:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:На Киевщине нашли тело подростка, пропавшего два дня назад.

В селе Бабинцы Бородянского района Киевской области в субботу, 18 января, из озера достали тело 16-летнего парня, который пропал два дня назад.

Об этом сообщила политический эксперт и экс-советник министра социальной политики Украины Татьяна Лупова на своей странице в Facebook.

Тело вытащили из озера около 16:30. Сообщение о розыске Павла появилась на странице "Розыск детей ГУ ЧП в Киевской области в Facebook" 17 января. По словам правоохранителей, парень ушел из дома в четверг, 16 января, около 23:30. Других подробностей не сообщается.

Напоминаем,в Центрально-Городском районе города Кривой Рог мужчина на похоронах убил двух человек. Как сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, преступление произошло в субботу, 18 января.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Полиция, Киевщина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Города Украины с самой высокой стоимостью жизни
02 Дефицит витамина B12: какие симптомы "сигнализируют" об опасной нехватке
03 Мойка автомобиля: главные ошибки мойщиков машин
04 Самые теплые поздравления с Крещенским сочельником 2020
05 Дети из "украинского Нью-Йорка" прислали подарок Зеленскому
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Российские моряки провели учебные стрельбы у берегов Крыма
Моряки РФ провели учебные стрельбы у берегов Крыма
Экс-боец АТО на работе угрожал подорвать гранату
Экс-боец АТО на работе угрожал подорвать гранату
Ремонт дорог в Киеве: где будет ограничено движение
Ремонт дорог в Киеве: где будет ограничено движение
Уже не &quot;Их королевское высочество&quot;: принц Гарри и Меган Маркл лишатся титулов
Уже не "Их королевское высочество": принц Гарри и Меган Маркл лишатся титулов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь