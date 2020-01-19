В Николаеве водители грузовиков случайно сожгли свои автомобили (Фото)

Новости Украины:В Николаеве сгорели два грузовика KAMAZ из-за неосторожного обращения с огнем их водителей.

Сегодня в Николаеве сгорели два грузовика KAMAZ. Предполагаемая причина - неосторожное обращение с огнем водителей, передает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

"... в 04:00 по экстренному номерому 101 поступило сообщение о пожаре автомобилей KAMAZ на ул. Космонавтов в г. Николаеве", - говорится в сообщении.

На место прибыли два отделения 4 Государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

"В 4:34 пожар был локализован, в 4:53 - ликвидировали на площади 20 м кв, ее вероятная причина - неосторожное обращение с огнем водителей", - сообщили спасатели.

Всего из ГСЧС работало 12 человек и 3 единицы техники. На месте также работали сотрудники полиции.

Напомним, полиция Николаева задержала трех мужчин, которые совершили хулиганские действие.