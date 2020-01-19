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В Одесском СИЗО троих заключенных незаконно удерживали в карцере

В Одесском СИЗО троих заключенных незаконно удерживали в карцере
10:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Сотрудники учреждения нарушили порядок помещения заключенных в специальные камеры.

Заместитель прокурора Одесской областной прокуратуры Александр Луняченко освободил трех заключенных из карцера СИЗО, которых там незаконно держала администрация учреждения.

Он также предложил прокурорам отдела прокуратуры провести служебное расследование относительно нарушения конституционных прав и законных интересов заключенных, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

"Заместитель прокурора Одесской области Александр Луняченко вместе с ответственными за направление сотрудников провел личный прием заключенных в Одесском следственном изоляторе. Во время визита принято четверо заключенных, а также из карцерных помещений освобождены трое незаконно удерживаемых лиц", - говорится в сообщении.

Рябошапка предлагает увеличить камеры в СИЗО

Отмечается, что "работниками учреждения допущено нарушение порядка помещения заключенных в специальные камеры. По документам прокурорского реагирования начато служебное расследование, а заключенные немедленно переведены в помещения камерного типа".

Прокуратура Одесской области контролирует состояние соблюдения требований действующего законодательства в деятельности учреждений предварительного заключения и исполнения наказаний, а также конституционных прав и законных интересов заключенных и осужденных.

Напомним, в Киевском СИЗО заключенные спят по очереди и закрывают выбитые окна одеялами.

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Одесса, Прокуратура, СИЗО, Прокуратура Одесской области, Александр Луняченко.
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